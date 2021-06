Filha de Olavo de Carvalho se filia ao PT e quer disputar eleição em 2022

Heloisa de Carvalho, filha do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se filiou ao PT nesta segunda-feira (21), e pretende se candidatar a deputada estadual em Atibaia (SP), em 2022. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha.

Ao jornal, Heloisa disse que decidiu se filiar ao partido do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva nesta segunda “em homenagem à minha primeira dose da vacina da Covid-19 e ao aniversário do [vereador] Eduardo Suplicy, de quem sou fã e em quem sempre votei”.

Heloisa, de 51 anos, é crítica do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), do bolsonarismo e também de seu pai. À coluna, ela disse: “Mas que o Olavo deve estar soltando fogo pelas ventas, deve. Porque até então, uma coisa é ter uma filha esquerdista. Outra coisa é ter uma filha esquerdista filiada ao PT”, disse.

Moradora de Atibaia há mais de 30 anos, ela é vizinha da casa onde o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Patriota), Fabrício Queiroz, foi preso, em junho de 2020, imóvel do advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef.

Ainda em entrevista à Mônica Bergamo, Heloisa explica a motivação para se candidatar ao Partido dos Trabalhadores.

“Toda a minha motivação política é para combater o obscurantismo bolsonarista. Tenho muitos amigos no PT. Conheço o Lula pessoalmente, tenho afinidade com as pautas, as lutas e as pessoas”, disse a filha de Olavo de Carvalho.

Advogada de formação, Heloisa é blogueira e tem um livro escrito em coautoria com o filósofo e youtuber Henry Bugalho sobre seu pai, chamado “Meu pai, o guru do presidente: A face ainda oculta de Olavo de Carvalho”, lançado em 2020.

