Filha de Mingau revela que ela e a mãe largaram empregos para cuidar do músico e vivem com auxílio do SBT

Em entrevista a programa ‘Chega Mais’, do SBT, Isabella Aglio, filha do músico Mingau, revelou que ela e a mãe, Annamaria Aglio, precisaram abandonar seus respectivos empregos para cuidar do músico. Segundo ela, atualmente as duas vivem de um auxílio que recebe do SBT, onde o artista trabalhava no ‘The Noite com Danilo Gentili’, antes de ser baleado no ano passado.

“Acharam que eu estava me aproveitando. Perguntaram ‘nossa, ele está na TV, por que você está fazendo isso?, ‘vocês são ricos’. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. Ele está com traqueostomia ainda. É um tratamento multidisciplinar”, contou.

Ainda de acordo com Isabella, a família já gastou cerca de R$ 320 mil em tratamentos médicos para Mingau e existe uma estimativa de que outros R$ 300 mil ainda sejam necessários para novos procedimentos.

“Ele está no hospital, sem previsão de alta. Passou quatro meses na UTI, depois foi para uma clínica de reabilitação, mas teve um problema gastrointestinal lá, uma infecção. Desde o dia 2 de fevereiro ele precisou voltar para o hospital. Está na UTI, mas por precaução”, declarou Isabella ao atualizar o estado de saúde do pai.