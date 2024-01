Filha de Mingau fala sobre saúde do músico após deixar UTI: ‘Não é o momento de vir para casa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/01/2024 - 21:46 Para compartilhar:

Isabella Aglio, filha do baixista do Ultraje a Rigor, Mingau, 56 anos, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai, nesta segunda-feira, 15. A influenciadora explicou que o músico recebeu alta na UTI há cerca de uma semana, mas segue internado em uma clínica.

O artista segue se recuperando de um tiro que o atingiu na cabeça, em setembro do ano passado, durante uma viagem a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

“Eu precisava vir aqui falar com vocês que tem dado tanto apoio para a gente. Compartilhei um post semana passada, mas quem não viu, meu pai teve alta da UTI, onde ele ficou quatro meses. Foi uma vida ali praticamente”, disse ela em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Em seguida, Isabella explicou por que o baixista segue internado: “Graças a uma equipe maravilhosa que ele teve todos os cuidados, [meu pai] pôde ter essa alta e, agora, ele está em uma clínica. Ainda não é o momento de vir para casa. Ainda se tem muita coisa para se trabalhar nessa reabilitação”, analisou ela, que agradeceu o carinho e apoio dos fãs.

“A gente tem fé, isso que importa. Ele está aqui, está bem, tendo todo o cuidado e tratamento necessário. Quero agradecer a todos vocês que mandam mensagens de apoio, de carinho e ajudam de alguma forma”, concluiu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Isabella Aglio (@isaaglio)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias