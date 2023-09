Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 16:50 Compartilhe

Nesta segunda-feira, 4, por meio do perfil do Instagram de Mingau, do Ultraje a Rigor, Isabella Aglio, filha do baixista, pediu para que os fãs não acreditem em informações inverídicas que estão sendo compartilhadas nas redes sociais a respeito do estado de saúde do artista.

O músico de 56 anos foi baleado no domingo, 3, próximo a Costa Verde, em Paraty, no Rio de Janeiro. O local é conhecido por ser um ponto de venda de drogas e também é comandado pelo Comando Vermelho, maior facção criminosa do RJ.

Por meio dos stories a moça agradeceu ao carinho que e pediu para que continuem orando pelo seu pai.

“Oi, pessoal. Sou Isabella, filha do Mingau, e gostaria de pedir que não acreditem em tudo o que veem por aí. As únicas fontes de informação verídicas serão meu perfil e boletins oficiais do hospital. Obrigada pelo carinho de todos e mantenham as suas orações”, disse ela.

A ISTOÉ GENTE entrou em contato com Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, onde o artista segue internado e o seu quadro clínico permanece grave. Ele está na UTI, sedado e mantido sob ventilação mecânica. Ele também foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência.

