Filha de Mingau divulga vaquinha para pagar tratamento do baixista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 21:41 Para compartilhar:

Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, divulgou que a família abriu uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento do músico.

Nesta sexta-feira, 10, ela usou os Stories de seu Instagram, para divulgar o ‘Juntos Pelo Mingau’, iniciativa que visa arrecadar dinheiro para auxiliar nos altos gastos com a sua recuperação.

Em boletim médicos recentes, o hospital informou que o paciente está conseguindo se comunicar e interagir através de “movimento dos olhos e reação a estímulos”.

Mingau, que integra o Ultraje a Rigor desde 1999, foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo quando dentro do próprio carro, na véspera de completar 56 anos, em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro.

A bala atingiu o lado esquerdo da cabeça, atravessou o cérebro e saiu. Ele foi levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas transferido para São Paulo poucas horas depois.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias