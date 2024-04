Filha de Militão encanta web ao cair no choro com saudades de Léo Pereira, namorado de Karoline Lima

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/04/2024 - 21:03 Para compartilhar:

Karoline Lima explodiu o fofurômetro ao compartilhar com seus seguidores do Instagram um vídeo da sua filha, a pequena Cecilia, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. É que o registro mostra a boa relação da menina, de apenas um ano e nove meses, com o atual namorado da influenciadora, o jogador Léo Pereira.

Enquanto Karoline acompanhava o jogo do Flamengo no Maracanã, no último domingo, 7, ela fez uma videochamada com a criança, que está passando uma temporada com o pai, em Madrid, na Espanha, onde o atleta atua. O que chamou atenção da modelo foi a reação de Cecília ao perguntar por Léo Pereira.

No vídeo, Cecilia surge chora e questiona pela presença de Léo Pereira, a quem ela chama de titio.

“Cadê o titio? titio?”, perguntou ela, que começou a chorar quando a mãe ia desligar a chamada para assistir à partida no estádio.

Karoline, então, explicou que o jogador estava ocupado: “Ele está trabalhando, você já já vai ver ele, tá bom?”, disse, conseguindo controlar o choro de Cecilia.

A cena comoveu os seguidores, que elogiaram o casal pelo cuidado e atenção com a menina.

“Milhões de mães chorando nesse momento, assistindo esse vídeo”, comoveu-se um seguidora. “Sinal que o Léo trata ela com amor e muito carinho”, opinou outra. “Isso mostra o quanto o titio cuida bem dela. Que amoooooooor”, escreveu mais uma. “isso só mostra o quão bem o Léo trata ela! Graças a Deus. Continue tratando nossa Queen maravilhosamente”, disparou outra. Queen é o modo carinhoso como os admiradores da influenciadora chamam Cecilia.

