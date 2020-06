Filha de Michael Jackson, Paris lança carreira musical em dupla com namorado

Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, inaugurou sua carreira musical no último dia 23, com o lançamento de um EP com cinco músicas em parceria com seu namorado Gabriel Glenn, na dupla chamada The SoundFlowers.

Em seu Instagram, ela afirmou que o EP levou cerca de dois anos para ser produzido e ressaltou estar “grata” pelo lançamento.

Paris Jackson ainda adotou o nome artístico de PK Dragonfly, atualizado em suas redes sociais.

A dupla já havia realizado apresentações, mas ainda não havia lançado oficialmente suas músicas em estúdio.

As músicas do The SoundFlowers podem ser conferidas no seguinte endereço na internet:

https://www.youtube.com/channel/UCwmmyLrD-6XZh-l_ZbOjCIQ

Veja também