Filha de médico diz que laudo usado por Marçal contra Boulos é falso

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) usou um laudo médico falso para atacar Guilherme Boulos (Psol), seu adversário no pleito, alegando que ele teria sofrido um surto após consumo de cocaína. O documento, publicado nas redes sociais do coach na última sexta-feira, 4, é assinado pelo médico José Roberto de Souza, que morreu em 2022.

Neste sábado, a filha do profissional de saúde gravou um vídeo para expor sua surpresa com o uso do nome de seu pai no laudo divulgado por Marçal, mostrando a verdadeira assinatura do médico e comparando-a com aquela apresentada no falso laudo.

A oftalmologista Aline Garcia Souza contou que a assinatura usada no documento é falsa e que o pai dela nunca trabalhou na capital paulista, especialmente no endereço da clínica “Mais Consultas”, no bairro Jabaquara, conforme consta no laudo. Aline disse que o médico atendia apenas na região de Campinas e que ele nunca emitiria um laudo psiquiátrico, já que sua especialidade era hematologia.

De acordo com o portal g1, a filha contou que, na data constante no suposto laudo, José Roberto estava debilitado e já não atendia mais pacientes.

Após a perda do pai, Aline tatuou a assinatura do pai. Ela comparou o desenho na pele com aquele apresentado no laudo, provando que o seu pai não assinou o documento divulgado por Marçal.

Neste sábado, a Justiça Eleitoral de São Paulo reconheceu indícios de falsidade e determinou a remoção do conteúdo das redes sociais do candidato.