Filha de MC Marcinho diz que família ficou com dívidas após morte do cantor: ‘Caçando emprego’

Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia voltou a falar sobre a situação financeira da família e disse que ela e os irmãos estão vivendo um momento complicado. A cantora já havia desabafado sobre herança, desmentindo rumores de que teria ficado rica após a morte de seu pai.

Na última segunda-feira, 7, a cantora, através de uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, contou que ela, Marcelo e Mateus, frutos do relacionamento do funkeiro com Kelly Garcia, estão procurando emprego.

Apesar de ser um cantor de prestígio e muito querido no mundo do Funk, MC Marcinho não teria deixado herança, mas sim, segundo Marcelly, algumas dívidas. O funkeiro faleceu em agosto do ano passado, aos 45 anos, por complicações de problemas cardíacos.

“Morto tem dívida, sim. Meu pai foi embora e, infelizmente, nós ficamos com dívida, mas não quer dizer que vamos desistir. Estou correndo atrás pra mudar de vida e sair desse caos. Sei que meu pai quer muito que eu viva e seja feliz, assim como ele sempre me disse em vida”, disse ela.

Em seguida, Marcelly revelou que foi ajudada financeiramente por um influencer, o que lhe permitiu fazer uma compra para a casa.

“Eu, meu irmão Marcelo e Mateus estamos caçando emprego porque a vida continua, mas nosso sonho é viver da música e a gente não vai desistir. Estaremos trabalhando e buscando viver da música”, desabafou.

A cantora contou que o vídeo em que ela conta sobre a herança gerou ataques dos internautas, que questionaram até mesmo a casa que ela e a família mora.

“Eu sou filha do MC Marcinho e é claro que as pessoas acham que eu sou rica só porque meu pai foi uma pessoa famosa. Só que, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz nesse exato momento”, disse ela ao iniciar uma trend, no último final de semana.