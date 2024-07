Filha de MC Loma se engasga, e cantora relata momento de desespero: ‘Estava roxa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2024 - 10:20 Para compartilhar:

MC Loma usou o seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 15, para relatar um susto que passou com a filha, Melanie, de 1 ano de idade. A criança engasgou com um pedaço de coxinha e chegou a ficar roxa sem conseguir respirar.

“A gente estava na padaria e passamos por um susto. Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer. Ela não quis canja, a Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha”, disse Loma, referindo-se à sua irmã Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração.

Embora estivesse comendo pedaços pequenos do salgado, a garotinha sufocou. “Nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errada. Mariely começou a pedir socorro, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Depois disso, ela vomitou e ficou bem”, relatou.

Loma pontuou que esta não foi a primeira vez que Melanie comeu coxinha. “[…] Mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgada no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo”, completou a cantora.