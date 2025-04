Filha de Maria Gladys pede ajuda para atriz retornar ao Rio de Janeiro

A filha da atriz Maria Gladys usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 10, para pedir ajuda para trazer a mãe de volta ao Rio de Janeiro, após saber que a artista está perdida pelas ruas de Santa Rita de Jacutinga, município no interior de Minas Gerais. Segundo Maria Thereza Mello Maron, a mãe está sem dinheiro e confusa.

Maria Gladys tem 85 anos e já esteve desaparecida em outra oportunidade. No início deste ano, a família chegou a informar o desaparecimento dela, mas a idosa foi encontrada poucas horas depois.

“Ela está na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa. Precisa vir ao Rio me encontrar, para que eu possa trazê-la pra minha casa. Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte, precisa de táxi pra chegar a Volta Redonda, de lá vir pro Rio, e eu buscá-la na rodoviária. Nem eu nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar estou deixando o Pix dela”, escreveu Maria Thereza.

A própria atriz fez publicação nas redes sociais confirmando que está em situação difícil e que quer voltar para casa. A postagem foi republicada por Maria Thereza.

Maria Gladys viveu a personagem Lucimar na versão original de “Vale tudo”, exibida pela Globo em 1988. No remake, a faxineira é interpretada pela atriz Ingrid Gaigher. Além do sucesso no horário nobre da Globo, a atriz também já participou de novelas como “Top model” (1989) e “O beijo do vampiro” (2002), na mesma emissora.

Avó de estrela internacional

A artista voltou à mídia nos últimos anos com o sucesso de sua neta nas telonas. A atriz anglo-brasileira Mia Goth que estrelou filmes como “Pearl” e “Maxxxine, tendo feito sua estreia no filme “Ninfomaníaca”, do diretor Lars von Trier. Mia é filha de Rachel Goth, outra filha de Gladys.