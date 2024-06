Filha de Manoel Carlos fala sobre carreira de atriz: ‘Não tenho vontade de voltar a atuar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 16:11 Para compartilhar:

A atriz Júlia Almeida, 41 anos, filha do autor Manoel Carlos, 91, que estreou a carreira na teledramaturgia no início da década de 1990, e não aparece na TV desde que fez uma participação especial na novela ‘Tempo de Amar’, em 2018, disse que não tem vontade de voltar a atuar e falou mais sobre uma marca de moda que desenvolveu.

“A marca é meu escape, meu criativo. Sempre foi uma coisa sazonal, depois que eu parei de atuar. Não tenho vontade de voltar a atuar. Se tiver uma coisa legal, de repente, vou lá e faço. Nunca digo nunca, mas estou muito feliz com meus trabalhos”, explicou Júlia, em entrevista ao jornal O Globo.

A herdeira de Maneco ainda confessou que não pretende se tornar mãe, e explicou o motivo: “Tenho dois filhos de quatro patas. Acho que, para colocar um ser humano no mundo, tem que pensar duas vezes hoje em dia. Então, prefiro mostrar isso nos meus trabalhos, no que eu faço. Amo meus cachorros. A gente constrói famílias de diferentes formas. Até agora não tive vontade de ter filhos”, finalizou.

Legado de pai para filha

O ex-autor de novelas da Globo Manoel Carlos, que está aposentado da TV e longe dos holofotes, resolveu passar seu legado para filha, a atriz Júlia Almeida, que revelou que pai foi diagnosticado com Parkinson há seis anos.

Após o diagnóstico do pai, Júlia ficou com a missão de organizar o legado do autor de novelas, que tem inúmeros trabalhos com a produtora Boa Palavra, criada por ele e por sua esposa, Elisabety.

Por onde anda Manoel Carlos?

Maneco vive em seu apartamento no Leblon, bairro nobre localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. A região foi o cenário da maior parte das histórias criadas pelo novelista e virou marca de seus trabalhos na Globo.

Aposentadoria

Após alguns anos afastado da televisão, Maneco anunciou sua aposentadoria em 2014, encerrando sua trajetória como autor de novelas. A última trama escrita pelo autor foi “Em Família”, que ficou no ar entre fevereiro e julho do mesmo ano.