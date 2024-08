Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/08/2024 - 16:01 Para compartilhar:

PALERMO, 19 AGO (ANSA) – A Defesa Civil da Sicília, na Itália, informou nesta segunda-feira (19) que a filha do magnata britânico Mike Lynch também está entre as seis pessoas desaparecidas no naufrágio de um veleiro de luxo no litoral de Porticello, na província de Palermo.

De acordo com as autoridades locais, a jovem se chama Hannah e tem 18 anos de idade. (ANSA).