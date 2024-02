Filha de Lima Duarte morre aos 49 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/02/2024 - 14:46 Para compartilhar:

Julia Guimarães Martins, filha do ator Lima Duarte, morreu neste sábado, 17, aos 49 anos. A causa da morte não foi confirmada.

Nas redes sociais, Lima Duarte lamentou a morte da herdeira com um trecho da obra Hamlet, de William Shakespeare.

“Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio”, escreveu o ator, ao compartilhar um foto ao lado da filha.

Julia era fruto do casamento de Lima Duarte com Mara Martins, com quem teve também os filhos Mônica e Pedro. O ator ainda é pai da atriz Débora Duarte, a mais velha entre seus herdeiros.

