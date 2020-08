Filha de Kelly Key revela ter colocado silicone aos 16 anos

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, de 19 anos, respondeu perguntas dos internautas em suas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (20). Em uma delas, a influenciadora digital falou sobre ter colocado prótese de silicone nos seios ainda na adolescência, quando tinha 16 anos.

“Eu fiz uma mastopexia com prótese. Fiz há três anos. Eu pensava totalmente diferente do que penso hoje. Eu coloquei 380 ml e me arrependo muito do tamanho, principalmente porque eu já tinha peito antes. Quero diminuir para tirar mais pele, emagrecer e ver se tem necessidade de mudar outras coisas que não gosto em mim”, afirmou Suzanna.

