Filha de Kelly Key revela sofrer pressão para ser fitness igual mãe

Nesta segunda-feira (4) Suzanna Freitas respondeu algumas perguntas enviadas por seus seguidores do Instagram. A influencer, que é filha de Kelly Key, foi questionada se sofria pressão para ser fitness igual a mãe. A resposta foi positiva.

“Muita! Das seguidoras dela, inclusive. Mas nunca dentro de casa. Eu não pretendo ser fitness atualmente, eu só quero me alimentar bem e estar satisfeita com o meu corpo. Mas pode ser que futuramente eu tenha vontade. Até porque minha mãe mesmo só mudou o estilo de vida com 32 anos de idade. Nunca é tarde para começar algo novo e nós estamos sempre em constante mudança”, desabafou a jovem.

