Filha de Kelly Key e Latino revela que pai não paga pensão há anos

Suzanna Freitas, fruto do relacionamento da cantora Kelly Key com Latino, surpreendeu seus seguidores ao deixar um comentário em um Instagram e fofoca. A notícia dizia que o cantor adotou seu 11º filho, um internauta questionou se “a pensão do restante está em dia”, a garota apareceu e disse que ele não paga há anos.

“Eu tenho 19 e ainda faço faculdade, então legalmente é OBRIGAÇÃO dele. Mas ele não paga minha pensão há anos, só para deixar claro”, escreveu.

Ainda na resposta, ela escreveu: “E eu não tirei ele da minha certidão, eu apenas acrescentei o Mico”, respondendo a uma outra seguidora, que havia questionado sobre ela ter tirado o nome do pai da certidão de nascimento.

Mico, que Suzanna falou na resposta, é Mico Freitas. Atual marido de Kelly Key e pai de seus outros irmãos, por parte de mãe.