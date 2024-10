Filha de Kelly Key e Latino quebra silêncio e fala da relação com o pai

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Suzanna Freitas, de 23 anos, abriu o jogo sobre sua relação com Latino, 51 anos, seu pai biológico, nesta terça-feira, 8, durante participação no podcast Vacacast.

A influenciadora também explicou a conexão que tem com o padrasto, Mico Freitas, de 43, que é casado com sua mãe, Kelly Key, de 41, há 20 anos.

A jovem tem muita consideração pelo empresário angolano e o chama de pai. “Meu pai Mico é minha maior referência de todas as coisas. Ele me conheceu quando ele tinha 19 anos. Imagina um menino pegar a responsabilidade que é assumir uma figura paterna. Nossa relação, eu sempre digo que é de outras vidas. Tinha dois aninhos quando ele me conheceu”, contou.

+ Latino revela dificuldade em reunir os 10 filhos: ‘Da última vez, deu BO”

A influenciadora falou que com Latino, no entanto, a situação é diferente. “A gente tem uma relação de altos e baixos e, hoje, a gente tem uma relação de amizade. Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa na minha vida. São relações totalmente diferentes. Mas, ao contrário do que as pessoas acham, [nós não somos brigados]”, enfatizou.

Suzanna também admitiu que não é tão próxima de Latino, assim como é de Mico. “Hoje, eu e ele temos uma relação legal. Não temos uma relação extremamente íntima. Eu ainda não consegui vê-lo desde que eu cheguei de Portugal. Agora ele está em São Paulo e não tinha como eu ir para São Paulo para isso, porque tenho minha agenda”, justificou.

O contato de Suzanna com o pai biológico costuma acontecer, segundo ela, virtualmente. Ela disse que conversa com o pai pelo WhatsApp e que faz chamadas de vídeo em ocasiões especiais, como no Dia dos Pais.