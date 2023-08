Filha de Juliano Cazarré volta ao hospital para novos procedimentos e exames

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 16:38 Compartilhe

A filha de Juliano Cazarré e Leticia, Maria Guilhermina, de apenas 1 ano de vida, precisou ser levada, mais uma vez, ao hospital, nesta quarta-feira (09).

A criança nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara que afeta a válvula tricúspide do coração, e teve de ser submetida a uma nova série de procedimentos e exames.

Leticia cazarré usou os Stories para compartilhar com seus seguidores no do seu Instagram mais essa etapa no tratamento.

“Conto com as orações de todos! A expectativa é voltar para casa hoje mesmo”, escreveu ela ao publicar um vídeo em que a pequena está na ambulância.

Pouco depois, a esposa do ator mostrou Maria Guilhermina já no hospital, no momento em que a bebê é levada para realizar os procedimentos.

“Três tipos de cânula de traqueostomia, fixadores de pescoço e injeção de anticoagulante”, escreveu ao mostrar parte do material que a menina usa no tratamento.

A filha do ator nascida em 21 de junho do ano passado e já em exames de pré-natal foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara.

Logo ao nascer, ela precisou ficar internada em UTI e, de lá para cá, foi submetida a diversas cirurgias logo nos primeiros meses de vida.

A menina ficou internada durante sete meses após o nascimento e somente foi liberada para ir para casa em janeiro.

Dois meses depois, Maria Guilhermina voltou a ser internada para trocar a cânula da traqueostomia.

