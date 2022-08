Filha de Juliano Cazarré passa por cirurgia e ator pede orações

Da Redação 14/08/2022 - 16:40 Compartilhe

Juliano Cazarré fez uma publicação em seu Instagram na tarde deste domingo (14) e informou que sua filha mais nova, Maria Guilhermina, de pouco mais de um mês, precisou fazer uma cirurgia nesta madrugada.

A bebê foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em São Paulo na última quinta-feira (11), depois de sua saturação baixar. Ela precisou realizar um cateterismo e colocar um stent, usado para desobstruir uma artéria.

“Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada. A cirurgia deu certo, graças a Deus. Guilhermina está bem, sedada, e os primeiros exames são bastante positivos”, escreveu o ator.

“Peço humildemente as orações de todos vocês, pela recuperação da Guilhermina e para que eu e a Leticia sigamos com força e serenidade para lutar por ela”, disse Cazarré.

Maria Guilhermina nasceu no fim de junho, com diagnóstico de anomalia de Ebstein, uma malformação congênita de uma das válvulas do coração responsáveis pelo fluxo sanguíneo dentro do órgão.