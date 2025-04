Filha de Juliano Cazarré é internada pela terceira vez no ano

Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, foi internada novamente. Letícia, mãe da garotinha, de apenas 2 anos de idade, passou as informações sobre o procedimento nesta sexta-feira, 25.

Ela contou que esta é a terceira vez que a menina é levada ao hospital neste ano e compartilhou em suas redes sociais vídeos dos momentos vividos da ambulância à madrugada.

“Ontem tivemos que internar a Guigui pela terceira vez este ano”, explicou, mostrando os preparativos antes de entrarem na ambulância, que também foi filmada pela influenciadora digital. Segundo ela, foram dormir às 3h.

“Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais. Isso foi uma das coisas que me fez crescer na virtude da paciência nos oito meses seguidos que passei com ela na UTI logo que nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz”, completou.

A bióloga não revelou o quadro clínico da menina, mas na última internação de Guilhermina, em março, ela apresentou sinais de infecção e febre.

Antes desta, inclusive, Guilhermina já havia sido hospitalizada na UTI no dia 26 de dezembro, com diversas infecções, e recebeu alta duas semanas depois.

Maria Guilhermina é a quinta dos seis filhos do ator com a influenciadora. Ela foi diagnosticada no nascimento com uma doença rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein.

Letícia e Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5 e Maria Madalena, de 3, e Estêvão, de 1.