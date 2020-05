Filha de Joelma assume live após top da cantora arrebentar

Com novas músicas e os sucessos antigos, Joelma colocou o público para mexer no ritmo característico da cantora na live da última quarta-feira (27). Além do repertório, a transmissão também ficou marcada pelos inúmeros figurinos da paraense.

Em uma das suas coreografias, a cantora precisou ser rápida para não deixar os seios amostra. O motivo foi que o top usado por ela rasgou. Com isso, a filha Yasmin, de 15 anos, precisou assumir o comando da transmissão a pedido da mãe.

No improviso, Yasmin revelou que “Não sei a letra toda, não”. Além disso, ela pediu a ajuda da irmã: “Natália, vem cantar!”.

Em tom descontraído, Joelma brincou com a situação em seu Instagram: “A roupa me traiu, e eu coloquei outra”, publicou ela.

Ao final da live, a cantora publicou uma foto, com as filhas, para agradecer os fãs e as doações.

“Que noite linda a nossa, né? Muita alegria, música, doação e amor ao próximo. Obrigada a todo mundo que acompanhou, doou e mandou muitas mensagens. Parceiros, equipe, patrocinadores, vocês foram incríveis”, agradeceu Joelma.