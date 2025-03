Filha de Gugu comemora conclusão das gravações de seu primeiro filme

Marina Liberato, 21 anos, filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), comemorou o fim das gravações do seu primeiro trabalho como produtora de cinema. Ela participou do curta-metragem “Mourning Dove” (“Pomba de Luto”, em tradução livre), nos EUA.

Nesta segunda-feira, 31, a estudante celebrou com uma publicação nas redes sociais ao compartilhar cliques ao lado da equipe que esteve com ela durante as gravações.

+Cantor Beto Barbosa atualiza estado de saúde após cirurgia no abdômen: ‘Outra pessoa’

+Fátima Bernardes revela ter evitado viajar de avião após crise de ansiedade em voo

“As gravações do filme ‘Mourning Dove’ foram finalizadas. Estou imensamente feliz por ter produzido esse curta-metragem e trabalhado ao lado de pessoas incríveis!”, escreveu na legenda da postagem no Instagram.

A jovem faz curso universitário de Cinema e Produção de TV na Califórnia. Ela iniciou os estudos em 2021, na Loyola Marymount University, mas optou por dar continuidade à sua formação na Biola University,

Gugi faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos. Ele deixou três filhos: o primogênito João Augusto, de 23 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, 21, todos frutos do relacionamento com a médica Rose Miriam, 61.