Filha de Gene Hackman pede que cachorro seja enterrado junto à mulher do ator

Elizabeth Jean Hackman, filha do ator Gene Hackman, deseja que um dos cachorros do pai seja cremado e enterrado junto à Betsy Arakawa, mulher do artista. O casal foi encontrado morto com uma de suas cadelas, Zinna, em sua casa no dia 26 de fevereiro.

Em conversa com a polícia do Condado de Santa Fé, Elizabeth pediu para o cachorro ser cremado no abrigo de animais do condado e que seus restos mortais sejam enterrados com Betsy Arakawa. As gravações foram obtidas e divulgadas pelo site TMZ nesta sexta-feira, 21.

A filha de Hackman também pede para que a coleira de Zinna seja guardada e entregue posteriormente. Ao todo, Gene e Betsy tinham três cachorros – Bear, Nikita e Zinna. A última, uma mestiça da raça kelpie, não sobreviveu.

Zinna foi encontrada morta em uma caixa no armário do banheiro, perto do corpo de Betsy. Um exame constatou que a cadela morreu de desidratação e fome. Os outros dois cães foram encontrados vivos e, segundo os representantes do espólio do casal, estão “seguros” e “saudáveis”.

No último dia 7 de março, as autoridades revelaram que Betsy morreu pelos efeitos do hantavírus, que causa uma doença respiratória e está associado a fezes de roedores, aos 65 anos. A data estimada da morte da pianista é no dia 12 de fevereiro.

Já Hackman, de 95 anos, teria morrido uma semana depois, vítima de doença cardíaca. A médica-legista-chefe Heather Jarrel informou que a doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte do ator.

As mortes de Hackman e Arakawa foram consideradas como sendo de causas naturais, mas a polícia de Santa Fé ainda não concluiu a investigação, com o objetivo de fazer uma linha do tempo com informações obtidas dos celulares coletados na casa. “O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias para fechar a linha do tempo”, disse uma porta-voz à Associated Press.