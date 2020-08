Filha de Flordelis realizou buscas por matador na internet: ‘Assassino onde achar’

A investigação do caso da morte do pastor Anderson do Carmo aponta que Marzy Teixeira da Silva, filha da deputada federal Flordelis, fez buscas na web para encontrar alguém para matar o padrasto.

A apuração foi além e indicou que a procura foi um pedido da deputada para a filha, a parlamentar considerava a morte do marido uma solução melhor do que o divórcio.

Entre as pesquisas realizadas na web estão “Assassino onde achar”, “Alguém barra pesada”, “Barra pesada online”. Além disso, Marzy procurou por venenos em buscas no Google.

Vale lembrar que Anderson do Carmo chegou a ser internado pelo menos cinco vezes ao apresentar sintomas de envenenamento.

“Veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de comprar” e “Cianeto de cobre” foram algumas das pesquisas realizadas pela filha de Flordelis. Ela disse em depoimento que procurou um dos filhos adotivo da deputada, Lucas César dos Santos, para cometer o crime.

Assim como Marzy, Lucas também está preso pelo assassinato do pastor. Ele deixou a casa do casal por não ser bem tratado.

O rapaz teria recebido a proposta de R$ 10 mil para executar o pastor. A quantia estaria na mochila de Anderson, o qual costumava carregar ao menos R$ 5 mil em espécie. No entanto, o plano de Flordelis vazou e o marido da deputada ficou sabendo via mensagens de texto, que foram encontradas no Ipad do religioso.

A polícia civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prenderam oito pessoas por participação no assassinato do pastor na última segunda-feira (24), morto com mais de 30 tiros. As investigações consideram que a deputada foi quem orquestrou o assassinato.

