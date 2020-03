Filha de Flávia Alessandra posa sexy em cobertura de casa

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e enteada de Otaviano Costa, usou as redes sociais para compartilhar fotos de biquíni na cobertura de sua casa, no Rio de Janeiro. “50 tons de azul”, em inglês, foi a legenda que ela escolheu para as fotos, que foram postadas nessa sexta (27).

Assim como grande parte do Brasil, a garota está em quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Ela está com Flávia Alessandra, Otaviano Costa e Olivia, sua irmã mais nova.

Confira o post de Giulia Costa abaixo: