Filha de Flávia Alessandra homenageia irmã, filha de Renata Sorrah: ‘Pedaço do papai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 2:48 Compartilhe

Giulia Costa usou as redes sociais, na última sexta-feira (16), para parabenizar a irmã, Mariana Sochaczewski. No Instagram, a filha de Flávia Alessandra compartilhou um texto emocionante que resgata a memória do pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

“Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele”, começou Giulia, na legenda da publicação, que mostra uma sequência de fotos da cineasta ao lado da irmã ao longo dos anos.

“Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso… Obrigada por me dar os melhores sobrinhos dos universos! Feliz vida, hermana, te desejo viagens, dias de sol, corpo salgado, dias offline, cachacinhas, Salvadormeuamô e tudo que você ama e merece… Te amo infinitos, Mary”, finalizou Giulia.

Filha de Marcos Paulo com Renata Sorrah, Mariana completou 42 anos. Ela já tinha 18 anos quando a irmã caçula, fruto do casamento de seu pai com Flávia Alessandra, nasceu, em 2000. As duas ainda têm uma irmã mais velha, Vanessa Simões, cuja mãe é a modelo italiana Tina Serina.

Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias