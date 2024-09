Filha de Fernando Zor desabafa sobre desigualdade de tratamento e ausência dos pais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 11:50 Para compartilhar:

Kamily Zor, filha do cantor Fernando Zor, usou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 18, para fazer um desabafo sobre as diferenças de vida que tem dentro de sua própria casa, ao ver seu irmão com menos oportunidades, e deu a entender que se sente sozinha em sua rotina, alfinetando, assim, os pais.

A jovem, de 21 anos, é filha de Fernando com Aline Oliveira. O sertanejo ainda é pai de Alice Zorzanello, de seu relacionamento com Mikelly Medeiros.

“Cansada de testemunhar a constante dissimulação ao meu redor. Pessoas que vestem máscaras para esconder quem realmente são, como se a verdade não fosse suficiente. Eu mesma me sinto dividida. Sou obrigada a ser mãe e pai de mim mesma, carregar responsabilidades que não pedi, me protegendo de um mundo que parece estar sempre prestes a me engolir”, iniciou.

A influenciadora digital, de 18 anos de idade, também frisou a falta de afeto. “O que me desorienta mais é a distorção do que deveria ser o amor (…) é confuso e muitas vezes doloroso”, completou.

“Estou exausta de viver imersa em uma realidade social que constantemente me faz sentir à parte. Essa diferença de oportunidades que me roteia é como uma sombra incômoda que não consigo afastar. O peso da culpa me sufoca, especialmente quando vejo meu próprio irmão, alguém do meu sangue, sem as mesmas chances que eu tive. A injustiça de tudo isso me corrói por dentro”, lamentou.

“Ao mesmo tempo, me vejo em uma contradição cruel: como posso desejar mudanças tão profundas e necessárias em nossa sociedade se ainda dependo do dinheiro do meu pai para sobreviver?”, disse ela, referindo-se às desigualdades dentro de sua própria casa com o irmão.

Kamily também falou sobre como se sente invisível e silenciada. “Cansada de ver meus pensamentos e experiências serem descartados por pessoas que nem ao menos compreendem um fragmento da minha história, das lutas silenciosas que enfrento diariamente”, encerrou.