Filha de Fernando Scherer relata susto após nascimento dos gêmeos: ‘Demorei muito para me recuperar’

Os netos de Felipe Scherer nasceram na última segunda-feira. Apesar da felicidade, a família de “Xuxa” vivenciou uma situação preocupante. Isabella, filha do ex-nadador, revelou nas redes sociais que precisou ser medicada após o parto dos gêmeos.

– Oi gente, voltei. As crianças estão ótimas. Eu que fiquei zoada. Vou resumir o que aconteceu. Marcamos a cesárea na segunda-feira (29) porque na madrugada de domingo para segunda eu tive muito mal estar. Comecei a vomitar muito, mal estar. Vim para a maternidade e estava com a pressão alta. Repetimos os exames e fui diagnosticada com pré-eclâmpsia e marcamos a cesária para o mesmo dia às 13h – declarou Isabella no Instagram.



– O parto foi lindo, tranquilo, só que no pós minha pressão subiu bastante. Demorei muito para me recuperar e conseguir vir para o quarto. Tive uns picos de pressão que geraram crises de ansiedade e aumentava ainda mais a pressão. Tomei uns remédios para acalmar e fiquei meio chapadona. Agora estou bem, mas tudo isso conseguindo cuidar das crianças, amamentar. Tive anemia, tomei duas bolsas de ferro nesses dias. Ainda estou meio fraca, para levantar ainda dá uma tontura. Mas hoje é o primeiro dia que estou conseguindo ficar acordada – completou.

Apesar do susto, os gêmeos nasceram com saúde e diversas fotos dos netos de Felipe Scherer vem sendo compartilhadas nas redes sociais. Felipe, mais conhecido como “Xuxa”, foi um nadador brasileiro de natação especialista nas provas de 50 e 100 metros livres.

