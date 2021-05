Filha de Fátima Bernardes e Bonner fala sobre sexualidade: ‘Fico com homem mesmo’

Bia Bonemer, de 23 anos, filha dos apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner, resolveu interagir com seus seguidores na rede social e responder algumas curiosidades sobre a sua vida.

Ao ser questionada da sua orientação sexual após boatos de que ela seria lésbica, Bia respondeu afirmando que não é: “É mito, gente. Eu fico com homem mesmo”.

A herdeira de Fátima e Bonner ainda relembrou de uma situação em que estava numa balada e foi atingida por um objeto durante uma briga no local: “Quatro anos atrás, estava há cinco minutos em uma festa com uns amigos e começou uma briga entre pessoas que estavam perto da gente, mas que a gente não conhecia. Começaram a tacar cadeira, mesa, balde de gelo. Abriu meu supercílio e comecei a pingar sangue. Estava com uma blusa rosa que ficou vermelha. A gente foi para a enfermaria do local e falaram que a gente ia ter que levar ponto e que não tinha como fazer lá. Tive que ir para o hospital tomar ponto e tenho a cicatriz até hoje”, finalizou.

