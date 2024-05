Filha de Fabiana Justus emociona em discurso durante ‘mêsversário’ do irmão: ‘Mamãe já voltou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 10:50 Para compartilhar:

A influenciadora Fabiana Justus mostrou uma cena familiar emocionante neste domingo, 19. No vídeo compartilhado em seu Instagram, ela aparece celebrando os 5 meses do filho Luigi ao lado do marido, Bruno Levi D’Ancona, e das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos.

+ Em tratamento pós-transplante de medula, Fabiana Justus atualiza estado de saúde

+ Saiba o que é leucemia mieloide aguda, doença enfrentada por Fabiana Justus

Após o “parabéns a você”, Chiara resolveu discursar e agradecer pela presença da mãe na comemoração. Vale lembrar que Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro e, desde então, já passou pelos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.

“Eu estou muito feliz porque hoje é o ‘mêsversário’ do Luigi, e que toda a minha família está aqui, e que a mamãe não está no hospital. A mamãe já voltou e a mamãe está quase melhorando. Obrigada, papai do céu”, disse a pequena.

Veja: