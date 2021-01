Filha de ex-prefeito de Ponta Grossa faz vídeo mostrando frasco da CoronaVac

A filha do ex-prefeito de Ponta Grossa (PR), Marcelo Rangel (PSDB), publicou um vídeo no TikTok em que aparece exibindo um frasco com o símbolo do Instituto Butantan e dizendo ser a vacina contra a Covid-19. As informações são do G1.

No vídeo (que pode ser assistindo ao final do texto), Juliana Rangel exibe o frasco respondendo a uma brincadeira que sugeria mostrar “alguma coisa que você tem em casa, que provavelmente mais ninguém tenha, e que você acha muito legal”. Em uma legenda na tela ela escreve “vacina do covid”.

O Instituto Butantan negou que tenha fornecido a vacina ao pai da jovem, que esteve no órgão no mês de dezembro, e disse que o frasco é apenas uma lembrança dada aos visitantes.

Segundo a assessoria de imprensa do instituto, o Butantan diz que não há nenhuma amostra da vacina ou qualquer substância do tipo no frasco.

Após a repercussão do caso, o ex-prefeito Marcelo Rangel confirmou a autenticidade do vídeo e disse que a filha não se pronunciará sobre o ocorrido. Ele disse que a postagem foi uma forma de publicidade da vacina, diante dos questionamentos da população sobre sua eficácia.

Rangel disse que o frasco trata-se de uma amostra da CoronaVac, vacina fabricada no Butantan, que foi distribuída pelo instituto a prefeitos durante uma visita em dezembro, e que teve autorização do Butantan para uso do frasco com fins de divulgação.

A prefeitura de Ponta Grossa disse que o material foi entregue ao ex-prefeito após um pedido pessoal de Rangel, e que não realiza divulgação da vacina, uma vez que a função, segundo o município, cabe aos governos estaduais e federal.

