Thalita Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, foi hospitalizada após contrair uma bactéria. Ela conta que, no dia 6 de junho, furou um piercing na orelha, e que o local inchou após a perfuração. Diante da situação, ela se dirigiu ao hospital diversas vezes para buscar tratamento.

Veja abaixo o relato:

“Quero começar esse esclarecimento me desculpando com as clientes que eu infelizmente não consegui atender, devido ao que aconteceu. No dia 6 de junho, realizei três perfurações na orelha, com o passar dos dias ela começou a inchar bastante, fui diversas vezes na emergência do hospital.

Da última vez, resolveram me internar para drenagens e receber medicamentos intravenosos devido à rejeição do piercing e a uma bactéria presente na minha orelha”, contou, em publicação nas redes sociais.

“Estou recebendo cuidados de profissionais incríveis e muito cuidadosos. Estou aqui para alertar todos vocês dos perigos que esses processos estéticos têm. Assim como pode dar muito certo, poder dar muito errado também. Eu estou bem e sem dor e me cuidando. Então, tomem muito cuidado com qualquer tipo de perfuração ou tatuagem. Vou sair dessa com sempre sai de muitas situações difíceis da vida com muito glamour”, alertou a jovem.

