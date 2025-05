Filha de diplomata, escritora é expulsa de feira literária em MG por fala racista

A escritora Camila Panizzi Luz foi expulsa do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), após uma fala considerada racista em palestra com o escritor Wesley Barbosa, na última quarta-feira, 30.

Tudo começou quando Camila convidou para subir ao palco o escritor que lança o livro “Viela Ensanguentada”. Em meio à apresentação de Wesley, que escreve literatura marginal, Camila o interrompeu para perguntar: “Como que faz para ser neomarginal?” “Eu quero ser uma neomarginal gente, olha que tudo. Camila Luz, neomarginal, nunca fui presa”, completou ela.

Ao compartilhar o vídeo das falas de Camila nas redes sociais, Wesley escreveu: “Também nunca fui preso”.

Em entrevista ao Splash, Barbosa desabafou: “Senti que eu fui atacado, associado a um criminoso, quando, na verdade, a literatura marginal é um movimento literário que se iniciou nos anos 1970, com vários escritores. Me senti constrangido com as falas dela. Em todo momento, eu tentei não polemizar, não devolver com a mesma moeda, quis ir pelo lado da cultura, falar dos livros, da minha trajetória enquanto escritor. Ela soltou aquelas palavras que me deixaram indignado e que não atacaram somente a mim, mas a tantas outras pessoas pretas que são atacadas direta, indireta e tão escancaradamente. Sinto que ela tem a certeza da impunidade, por isso, falou o que falou”, declarou.

Após repercussão do caso, a Flipoços emitiu comunicado afirmando que repudia veementemente qualquer ato de racismo, discriminação ou preconceito, e anunciou que decidiu “romper vínculos entre a autora e a programação, retirar os seus livros da feira e cancelar todas as demais atividades em que a autora estaria vinculada nesta e em outras realizações do festival”.

Wesley ainda disse que Camila pediu desculpas a ele por meio de mensagem nas redes sociais, mas depois do episódio fechou o seu perfil pessoal e o de seu podcast, “Pane No Sistema”, no Instagram.

À EPTV, afilada da TV Globo em Minas Gerais e interior de São Paulo, a produção da escritora afirmou que surgiram acusações públicas contra Camila nos últimos dias, “alegando condutas racistas com base em recortes de mensagens privadas e fora de contexto”.

“Reconhecemos que houve uma fala infeliz, que pode ter sido mal interpretada e por isso, lamentamos profundamente se alguém se sentiu ofendido”.

Camila Panizzi Luz é filha da escritora Ivana Panizzi e do diplomata Francisco Carlos Soares Luz, atual embaixador do Brasil na Bolívia, segundo o Ministério das Relações Internacionais. Ela mora em Portugal, mas a família é de Poços de Caldas, onde é realizada a feira literária.

Este ano, ela foi citada pelo NYC Journal como uma das 30 mulheres mais inspiradoras para ficar de olho em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Barbosa (@barbosaescritor)