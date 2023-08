Filha de Dennis DJ, Tília comenta influência do pai na música: ‘Acolhe e me ensina’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 14:21 Compartilhe

Filha de Dennis DJ, a cantora Tília, de 20 anos, é dita como uma das grandes promessas do cenário musical. Além da voz, a artista também está mostrando talento como DJ e recentemente, assumiu o papel no evento “Gabi Weekend”, em Curaçao, no Caribe.

A jovem destaca a influência constante do pai em sua carreira. “Desde pequena acompanhei meu pai no estúdio e aprendi muito vendo ele tocar. Ele sempre me mostrou que a música é uma forma de se conectar com as pessoas”, declarou a artista.

A cantora mostrou seus primeiros dotes como DJ durante a pandemia, e o momento desafiador trouxe oportunidades inesperadas para Tília. “Foi tocando durante a pandemia que eu montei um canal no YouTube, fiz lives e comecei a investir na música. Ainda que tocar como DJ seja um hobby, quero estar sempre explorando todos os meus gostos”, pontuou.

Tília destacou, ainda, que os aprendizados transmitidos por Dennis vão além do âmbito profissional: “Eu admiro muito meu pai. Estar com ele é sempre uma troca. Ele me acolhe e me ensina. Meu pai me lembra muito sobre ter pé no chão, sobre ser humildade, e claro, nunca desistir dos meus sonhos”.

