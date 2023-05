Filha de Cristiano Ronaldo passa por cirurgia de emergência, diz revista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 14:13 Compartilhe

Nesta semana, Cristiano Ronaldo passou por um susto com sua filha, a pequena Alana Martina, de cinco anos. Segundo a revista “Flash”, de Portugal, a menina precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na última terça-feira (02).

Fruto do relacionamento entre CR7 e Georgina Rodríguez, Alana foi operada em um hospital de Riade, na Arábia Saudita. De acordo com a Flash, Alana precisou passar por uma cirurgia de urgência para retirada do apêndice. A operação foi bem sucedida e a pequena se recupera bem.

Além de Alana, o português e Georgina são pais de Bella Esmeralda, que nasceu no passado. O jogador, no entanto, é pai de outros três filhos: Cristiano Ronaldo Jr. e os gêmeos Matteo e Eva.

