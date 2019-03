#GENTE Filhos de Raia e Faustão juntos na Sapucaí

A amizade de Claudia Raia com Fausto Silva já foi passada para os filhos. Sophia Raia, de 16 anos, filha da artriz, e João Guilherme, de 15, filho do apresentador da Globo, curtiram o carnaval juntos num camarota na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Sophia é a filha mais nova de Claudia Raia. Além dela, a atriz, de 52 anos, também tem um outro filho, Enzo, de 21. Os dois são frutos do relacionamento com o ator Edson Celulari.

João Guilherme, por sua vez, é o filho do meio de Fausto Silva. Ele ainda tem Rodrigo, o mais novo, de 10. Os dois são filhos do casamento com Luciana Cardoso. Lara Silva é a mais velha, de 20, fruto do relacionamento antigo do apresentador com Magda Colares.