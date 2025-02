Filha de Chester Bennington, do Linkin Park, revela transição de gênero

Draven Bennington, de 22 anos de idade, filha de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, que morreu em 2017, usou seu perfil no Instagram para anunciar sua transição de gênero.

Draven mudou seus pronomes para “ela/dela”, sem informar se vai mudar também seu nome.

A jovem, que teve o gênero masculino atribuído no nascimento, é filha do artista com sua primeira esposa, Samantha Olit, com quem foi casado de 1996 a 2005.

“Como hoje é um dia de celebrar o amor e o que o amor verdadeiro representa, seja com um parceiro, uma parceira, família ou nosso amor-próprio, eu pensei que seria a ocasião perfeita para demonstrar meu amor por mim mesma”, iniciou Draven.

“Por muito tempo, eu tentei ser alguém, alguém que eu realmente não era em meu interior. Ignorar isso funcionou por um tempo, mas isso continuava sendo uma pedra no meu caminho para ser feliz. Em agosto do ano passado, eu decidi tomar o caminho da felicidade e ser verdadeira comigo mesma. Eu me assumi como mulher trans. Comecei a terapia de reposição hormonal e foi a melhor decisão que tomei na minha vida”, completou.

Draven ainda falou de como é indispensável o apoio de familiares e amigos nesse período de transição.

“Devo dizer que sou muito abençoada de poder fazer isso enquanto tenho o apoio da minha família e amigos. Eu amo cada um de vocês que não tiveram nada além de amor e respeito por mim ao me verem como eu realmente sou. Especialmente minha mãe, que sempre me amou incondicionalmente. Sou tão abençoada por ser sua filha! Te amo ao infinito e além! Com todo amor e apoio que recebi, consegui construir a força que eu precisava para me amar. É por isso que decidi não mais esconder quem eu sou. Amor é amor”, finalizou.

Veja a postagem abaixo: