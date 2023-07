Filha de Charles Chaplin, atriz Josephine Hannah morre aos 74 anos em Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 15:52 Compartilhe

A atriz Josephine Hannah Chaplin, uma dos 11 filhos do ícone do cinema Charles Chaplin, morreu aos 74 anos, em 13 de julho, em Paris, na França. O anúncio foi feito pela família da artista nesta sexta-feira, 21, por meio de um jornal francês local, de acordo com o The Sun. Charly, Julien e Arthur lamentaram a morte da mãe e informaram que o funeral será fechado para os mais próximos.

De acordo com o site Hollywood Reporter, Josephine estreou no cinema com Laurence Harvey em A Grande Fuga do Comunismo, de 1972. A trama fala de um grupo de pessoas tentando deixar a União Soviética para escapar do anti-semitismo e da repressão política.

Ela também esteve no elenco de L’odeur des fauves (O cheiro de animais selvagens), de 1972, com Vittorio De Sica e Maurice Ronet; em Quando Chega o Amor (1984), de Daniel Petrie, com Liv Ullmann e Kiefer Sutherland; e com Klaus Kinski em uma versão em alemão de Jack, o Estripador (1976).

Mais sobre Josephine Chaplin

Josephine Hannah Chaplin nasceu em Santa Monica, na Califórnia, nos Estados Unidos, em março de 1949, seis anos depois que seus pais fugiram em 1943. A atriz é a terceira de oito filhos de Charles Chaplin e sua quarta mulher, Oona O’Neill; e sexta dos 11 filhos que ele teve no total.

Além de atriz, ela também foi responsável pela administração do escritório de Chaplin, em Paris, em nome de seus irmãos, durante anos e patrocinou uma estátua de seu pai em Waterville, Irlanda, onde sua família costumava passar as férias.

Josephine se casou com o empresário grego Nikki Sistovaris em 1969. Eles se divorciaram em 1977. Ela, então, viveu com o ator francês Maurice Ronet até a morte dele, em 1983.

Depois, a atriz se casou com o segundo marido, o arqueólogo Jean-Claude Gardin, e os dois ficaram juntos até a morte dele, em 2013.

A filha de Chaplin deixou as irmãs Victoria, Jane e Annette; os irmãos Eugene e Christopher; além dos três filhos Charly, Julien e Arthur.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias