Filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera encanta em novo clique

Da Redação 24/06/2024 - 20:56

O ator Cauã Reymond encantou seguidores nesta segunda-feira, 24, com uma foto da filha Sofia. Fruto de seu casamento de sete anos, que acabou em 2013, com Grazi Massafera, a jovem completou 12 anos no mês de maio.

No Instagram, o ator de 44 anos compartilhou registros da viagem que faz com a herdeira pelo Uruguai. “Me sinto imensamente agradecido pelo privilégio de poder proporcionar esses momentos pra minha filha, que acaba sendo um momento especial de nós dois. Ver seu sorriso, sua curiosidade, seu conhecimento se expandindo, me deixa em felicidade plena. Minha melhor companhia. Maior amor do mundo”, declarou o global.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens de carinho. “Juntou a beleza dos pais em uma pessoa só”, escreveu uma.

“Seu xerox com os olhos da mamãe linda dela!”, elogiou outra.

“Nossa, de perfil é o pai escrito!”, surpreendeu-se uma terceira.

Veja: