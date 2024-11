Filha de casal é registrada equivocadamente como menino na Inglaterra

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Um casal inglês foi surpreendido com um erro grosseiro de um cartório na cidade de Sutton-in-Ashfield, em Nottinghamshire, na Inglaterra. A felicidade de Grace Bingham, 20, e de seu parceiro Ewan Murray, 21, pelo nascimento da primeira filha, acabou virando uma dor de cabeça quando o cartório registrou a menina Lilah como sendo do sexo masculino.

Grace contou ao jornal inglês The Sun que assinou o documento com o sexo errado devido a uma desatenção e por estar cansada. Após cinco semanas do nascimento, o documento ainda não foi corrigido apesar do casal já ter pedido a mudança.

“Como pais de primeira viagem, estávamos muito animados e, admito, um pouco sobrecarregados, especialmente devido à falta de sono. Nós nos concentramos em garantir que todos os nomes estivessem escritos corretamente e não esperávamos que um erro tão bobo acontecesse”, afirmou a mãe.

“Se ela escolher se identificar de forma diferente mais tarde na vida, essa é uma decisão dela. Mas com apenas cinco semanas de idade, ela não pode fazer essa escolha. É injusto que sua certidão de nascimento diga que ela é do sexo masculino, o que poderia impactá-la negativamente em vários aspectos da vida, como escola, trabalho e relacionamentos – devido a um erro que não é culpa dela”, reforçou.

A taxa para a correção de uma certidão de nascimento na Inglaterra é de 99 libras (R$ 720 em conversão direta). Mark Walker, diretor de serviços para locais e comunidades no Nottinghamshire County Council lamentou o acontecido e afirmou que a taxa de correção será paga pelo governo. “Estamos trabalhando com a família para corrigir isso e continuaremos a apoiá-los durante todo esse processo”, afirmou.