Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada: ‘Com você’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 19:35 Para compartilhar:

Primogênita de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria, 22 anos, ganhou uma homenagem carinhosa da namorada, Daze, neste domingo, 19. As duas estão juntas há um ano e cinco meses e, para comemorar, a jovem haitiana resolveu compartilhar um registro do casal.

Através dos Stories do Instagram, Daze, que tem 24 anos, publicou uma foto coladinha com a amada, uma selfie diante do espelho, com direito a mão boba.

“Um ano e cinco meses com você, já”, escreveu ela na imagem.

+Xanddy e Carla Perez se pronunciam sobre rumores de crise familiar: ‘Nossos filhos são livres’

+Filha de Xanddy e Carla Perez comenta rumores de briga familiar por relacionamento lésbico

O romance homoafetivo começou a ser especulado pela imprensa em junho de 2023, quando as duas começaram a receber ataques homofóbicos.

Apesar das críticas do público, Daze foi aprovada pelos pais da namorada.

Vale lembrar que em seu aniversário, a haitiana ganhou homenagem tanto de Xanddy quanto de Carla Perez nas redes sociais.

“Feliz aniversário, Dada. Deus te abençoe. Nós te amamos muito”, disse a dançarina.