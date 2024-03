Filha de Bruce Willis e Demi Moore revela diagnóstico de autismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 14:49 Para compartilhar:

Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, usou seu Instagram para revelar o diagnóstico de autismo. Ela contou que foi diagnosticada ano passado, aos 29 anos. No vídeo, ela aparece esfregando a cabeça do astro da franquia Duro de Matar quando criança.

Na legenda, a filha do ator escreveu: “Me diga que você é autista sem me dizer que é autista”. Nos comentários, os fãs questionaram se ela havia sido diagnosticada. “Essa é a primeira vez que eu falo publicamente sobre o meu diagnóstico. Descobri nesse verão e mudou a minha vida”, esclareceu.

Os seguidores também elogiaram a presença de seu pai no vídeo e celebraram a tranquilidade com a qual ele lida com a filha e com seu diagnóstico.

Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal e hoje vive recluso, também é pai de Rummer Willis e Scout La Rue. Assim como Tallulah, os dois são frutos do relacionamento do ator com Demi Moore.

Ele ainda é pai de Mabel e Evelyn, frutos de seu relacionamento com a atual esposa, Emma Willis.

