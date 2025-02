Filha de Bruce Willis e Demi Moore exalta relação dos pais: ‘Somos uma família’

Não é segredo para ninguém que Demi Moore, 62, é bastante próxima do seu ex-marido, Bruce Willis, 69, mesmo anos depois do fim do matrimonio, o que é glorificado pela filha do ex-casal, Rumer Willis, 36.

Em entrevista ao programa “Loose Women”, a loira comentou sobre a relação entre os dois e a saúde do pai, diagnosticado com afasia e demência frontotemporal.

“Minha família é muito unida”, começou Rumer. “Acho que o mais bonito é a maneira como nos unimos, é tão adorável, porque realmente somos um time”, completou.

“Acho que a coisa pela qual sou mais grata é que, mesmo quando eles se separaram, eles criaram uma base tão linda de priorizar minhas irmãs e eu”, refletiu. “Eu nunca senti que tinha que escolher, ou tipo, eles nunca jogaram um contra o outro. Nós éramos uma família, e ainda somos uma família, não importa o que aconteça.”

Rumer Willis ainda aproveitou para afirmar que seu pai “está ótimo”. O veterano está afastado da grande mídia desde seu diagnóstico de afasia e demência frontotemporal em 2023.

Demi e Willis foram casados entre 1987 e 2000 e tiveram três filhos: Rumer, Scout, 33, e Tallulah, de 30. A relação entre a família chama atenção nas redes sociais pela proximidade.

O ator é casado com a modelo Emma Heming, 44, que mantém uma relação bastante amigável com a ex-mulher do marido. O anuncio da doença do astro foi feito pelas duas mulheres, que inclusive assinaram a declaração como “as garotas Willis/Moore”.