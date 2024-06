Filha de Bruce Willis é alvo de hater, que usa demência do ator em ataque

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 11:14 Para compartilhar:

A atriz Tallulah Willis, de 30 anos, filha caçula dos atores Bruce Willis e Demi Moore, divorciados desde 2000, expôs um ataque recebido em sua conta no Instagram, na quinta-feira, 6. No comentário um homem diz: “o cérebro dela está mais amassado que o do Bruce”, referindo-se à demência frontotemporal do ator, diagnosticada em 2022.

Tallulah rebate de forma desconcertada: “oh, meu Deus. Rindo muito. Isso foi cruel, cara”, e o hater finaliza com um emoji de coração.

A atriz legendou a publicação dizendo: “dando um toque nesse idiota descarado. A internet pode ser um lugar difícil. Se cuidem, queridos”. Na mesma publicação, Demi Moore saiu em defesa da filha.

A doença enfrentada por Bruce Willis não tem cura e provoca mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos. O ator deixou as produções cinematográficas após o diagnostico da doença.