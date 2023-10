Filha de brasileiros desaparecida em Israel é encontrada morta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 9:43 Para compartilhar:

A israelense Celeste Fishbein, de 18 anos, filha de brasileiros, foi encontrada morta em Israel. A jovem estava desaparecida desde o dia 7 de setembro e constava na lista de pessoas sequestradas pelo grupo islâmico Hamas.

Por meio de uma publicação no Facebook, a mãe da jovem, Gladys Fishbein, escreveu: “Meu azul agora é um anjo. Tirada de nós no topo do mundo por Benny Eula. Uma mulher jovem e pura, cuja vida inteira esteve antes de mim. Sobre a data do funeral e o local serão anunciados mais tarde”.

