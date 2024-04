Filha de Bruna Biancardi e Neymar é submetida a cirurgia: ‘Uma coisa normal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 17:27 Para compartilhar:

A filha de Bruna Biancardi e Neymar, a pequena Mavie, de apenas cinco meses de vida, precisou ser submetida a uma pequena intervenção cirúrgica. A influenciadora digital, 29 anos, contou a seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 5, que a criança passou por uma cirurgia no freio da língua.

Através de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Biancardi tranquilizou os fãs ao dizer que foi um procedimento normal, já que muitos bebês passam pelo mesmo tipo de procedimento.

“Estou vendo que saiu em alguns lugares o procedimento que a Mavie fez do freio da língua. Uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Quando nascem, depois de umas horinhas, vê que tem o freio da língua, a linguinha presa e já fazem”, destacou ela.

“Eu ia comentar sobre isso, chamar profissionais que estão envolvidos para informar vocês do que se trata. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Queria contar mais para frente, quando passasse, mas não vou fazer isso. Estou cansada desses abutres da internet. Mais um assunto que não vou falar aqui, mas queria falar que é uma coisa normal”, lamentou ela.

A ex de Neymar garantiu que está tudo bem com Mavie. Segundo ela, o procedimento é feito em um consultório de dentista.

Biancardi aproveitou para se queixar sobre sua vida pessoal virar assunto na web.

“Não contem comigo para estar sempre aqui, metida em polêmicas, falando só para curar a curiosidade alheia. Realmente tenho zero paciência com isso e me importo zero com o que pensam. As pessoas da internet têm certeza de coisas que não têm a menor noção”, desabafou a influenciadora.

