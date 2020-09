Filha de Berlusconi testa positivo para novo coronavírus

MILÃO, 7 SET (ANSA) – Uma das filhas do ex-premier italiano Silvio Berlusconi, Marina, também testou positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Segundo fontes familiares relataram à ANSA, o vírus foi detectado durante um exame no fim de semana e a presidente da Fininvest e da Mondadori está bem e trabalha de maneira remota.

Marina já estava em isolamento obrigatório desde a última quarta-feira (02), quando Silvio Berlusconi teve a confirmação clínica de que estava com a Covid-19. Com a notícia da doença do pai, todos os familiares começaram a seguir os protocolos sanitários recomendados.

Já o líder do Força Itália continua internado no hospital San Raffaele para tratar da doença e, de acordo com fontes médicas, passou mais uma noite bem e sem febre. Um novo boletim sobre o estado de saúde do ex-premier será divulgado às 11h.

Além de Marina e Silvio, a namorada do ex-Cavaliere, a deputada Marta Fascina, também testou positivo para a Covid-19. (ANSA).

