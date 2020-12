Filha de Belo é denunciada pelo MP por integrar organização criminosa

Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, filha do cantor Belo, foi denunciada pelo Ministério Público estadual do Rio pelo crime de organização criminosa.

A jovem é acusada de integrar um grupo de estelionatários que dava golpes principalmente em idosos. Além dela, foram denunciadas outras 11 mulheres que foram presas com a filha de Belo em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Segundo as investigações da DCOD (Delegacia de Combate às Drogas), responsável pela prisão, no apartamento funcionava uma central de telemarketing clandestina da quadrilha. Isadora e outras mulheres são acusadas de entrar em contato com vítimas para furtar seus dados bancários e até conseguir acesso a cartões de crédito.

Ainda segundo a denúncia, ficou evidenciado que uma das mulheres, Roselaine Oliveira Almeida coordenava outras integrantes do grupo, que faziam contatos telefônicos com as vítimas.

Por fim, o Extra informa que até a noite dessa quinta-feira, a denúncia do Ministério Público ainda não tinha sido recebida pela Justiça.

