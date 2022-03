Filha de Belchior diz que não irá recorrer de condenação por homicídio

Após condenação na última quarta-feira (23) pelo assassinato de Leizer Buchwieser dos Santos em 2019, Isabella Belchior, filha do cantor Belchior, disse que não vai apelar à Justiça. De acordo com o advogado, ela esperava por isso, já que assumiu o crime. Então, decidiu não recorrer da decisão.

“Isabella estava convicta que seria condenada, até por assumir as responsabilidades pelo que fez. Conseguimos reduzir a pena de 12 para 8 anos” afirmou o advogado Pedro Naves Magalhães, em entrevista ao UOL. Foi acrescido à pena mais 1 ano pela ocultação de cadáver.

Além disso, Estefano Rodrigues e Bruno Thiago Dornelas Rodrigues também foram condenados. Eles são irmãos de Jaqueline Dornelas Chaves, companheira de Isabella. Segundo depoimentos, os dois estavam envolvidos no crime e ajudaram na ocultação do corpo.

Isabella contou que agiu em legítima defesa porque foi atacada e não teria conseguido se livrar de Leizer quando ele teria tentado estuprá-la. A defesa argumentou que ela cometeu o chamado “homicídio privilegiado”, quando um crime acontece e o réu alega que houve “relevante valor social ou moral”.

Durante as investigações, foi descoberto que a vítima estava envolvida com crimes sexuais contra crianças, o que levou usuários de redes sociais a comemorar a morte dele. Nós investigávamos o caso como homicídio, depois descobrimos o envolvimento de Leizer com a pedofilia”, declarou o delegado do caso.

